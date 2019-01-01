Срочный выкуп автомобилей в Краснодаре

Специализированная компания «Автовыкуп123» осуществляет срочный выкуп автомобилей в кратчайшие сроки и по привлекательной для клиентов цене. Все сопутствующие расходы берем на себя мы. Процедура выкупа занимает очень мало времени, что весьма ценно в наши дни. Оформление документов происходит сразу же в день обращения.

Мы обращаем ваше внимание на то, что выкупаем ТС дорого. Поэтому клиент может выгодно и быстро разрешить свои проблемы и не потерять энную сумму из-за срочности. Наши сотрудники – слаженная команда специалистов, давно работающих в этом сегменте рынка в Краснодаре и Краснодарском крае.

Оценка техсостояния и расчёт стоимости выкупа авто

Чтобы предварительно оценить свой автомобиль, можно воспользоваться удобной программой. На сайте имеется онлайн-калькулятор. После ввода необходимой информации, такой как, марка, модель и прочие характеристики ТС, выдается примерная стоимость. Расчет также учитывает текущее состояние цен на авторынке. После заполнения состоится обратный звонок менеджера, с которым можно договориться о встрече с оценщиком. Окончательная цена озвучивается экспертом на месте после досконального осмотра машины с помощью современного специализированного оборудования. Обычно она отличается незначительно от предварительной или остается на том же уровне, при условии, что вся информация была предоставлена клиентом онлайн верно и без утайки.

Выкуп авто в любом состоянии

Компания «Автовыкуп123» приобретает любые автомобили в Краснодаре и Краснодарском крае. Продать свой транспорт можно не только на территории офиса, но и с выездом по адресу клиента. В последнем случае договор купли-продажи можно оформить у ближайшего нотариуса.

Скупке подлежат следующие виды:

легковые и грузовые;

новые и б/у;

на ходу и неисправные после ДТП;

залоговые и кредитные;

отечественные и иномарки;

право- и леворульные.

Среднее время, потраченное на осмотр и оформление полного пакета документов, варьируется от 30 минут до 1 часа. Наши эксперты работают оперативно и профессионально. Оговоренная сумма выплачивается либо наличными на месте, либо на карту, или осуществляется перевод на счет в банке.

Требуемые документы

Процедура оформления максимально простая для заказчика – потребуется предоставить минимальный набор документов:

паспорт гражданина РФ или СНГ;

паспорт ТС;

свидетельство о регистрации ТС;

генеральная доверенность (если авто принадлежит третьему лицу).

Документы подготавливают и оформляют наши эксперты-оценщики. Наша фирма работает как с частными, так и с юридическими лицами. Наши услуги нередко востребованы среди владельцев автопарков, где порой необходимо продать сразу несколько автомобилей. Процедура выкупа может происходить как по адресу клиента, так и со штрафплощадок и страховой компании. А можно и в самом офисе. Если ТС не на ходу, наша компания предоставляет бесплатную услугу эвакуатора.

Преимущества выкупа

Причины, по которым порой необходимо срочно продать свой автомобиль, могут быть очень разные. Чаще всего это повреждения после ДТП, ремонт которых невозможен либо дорогостоящий. Также причиной становятся изменение уровня дохода или желание приобрести новую машину, не заморачиваясь с продажей старой. Мы работаем с самыми трудными вариантами. Сотрудники компании «Автовыкуп123» найдут индивидуальное решение в каждом конкретном случае. Обращайтесь – +7(861)2-999-611. Мы рады клиентам, даже если на улице ночь, дневной зной или вьюга!