Срочный выкуп авто в Краснодаре | «Автовыкуп123» скупка авто за час | Продать автомобиль дорого и быстро
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Автомобили с поврежденным vin номером

Срочный выкуп «Автомобили с поврежденным vin номером» в Краснодаре быстро и дорого. 1.«Автовыкуп123» гарантирует честное и прозрачное юридическое оформление сделок.

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Срочный выкуп автомобилей в Краснодаре

Специализированная компания «Автовыкуп123» осуществляет срочный выкуп автомобилей в кратчайшие сроки и по привлекательной для клиентов цене. Все сопутствующие расходы берем на себя мы. Процедура выкупа занимает очень мало времени, что весьма ценно в наши дни. Оформление документов происходит сразу же в день обращения.

Мы обращаем ваше внимание на то, что выкупаем ТС дорого. Поэтому клиент может выгодно и быстро разрешить свои проблемы и не потерять энную сумму из-за срочности. Наши сотрудники – слаженная команда специалистов, давно работающих в этом сегменте рынка в Краснодаре и Краснодарском крае.

Оценка техсостояния и расчёт стоимости выкупа авто

Чтобы предварительно оценить свой автомобиль, можно воспользоваться удобной программой. На сайте имеется онлайн-калькулятор. После ввода необходимой информации, такой как, марка, модель и прочие характеристики ТС, выдается примерная стоимость. Расчет также учитывает текущее состояние цен на авторынке. После заполнения состоится обратный звонок менеджера, с которым можно договориться о встрече с оценщиком. Окончательная цена озвучивается экспертом на месте после досконального осмотра машины с помощью современного специализированного оборудования. Обычно она отличается незначительно от предварительной или остается на том же уровне, при условии, что вся информация была предоставлена клиентом онлайн верно и без утайки.

Выкуп авто в любом состоянии

Компания «Автовыкуп123» приобретает любые автомобили в Краснодаре и Краснодарском крае. Продать свой транспорт можно не только на территории офиса, но и с выездом по адресу клиента. В последнем случае договор купли-продажи можно оформить у ближайшего нотариуса.

Скупке подлежат следующие виды:

  • легковые и грузовые;
  • новые и б/у;
  • на ходу и неисправные после ДТП;
  • залоговые и кредитные;
  • отечественные и иномарки;
  • право- и леворульные.

Среднее время, потраченное на осмотр и оформление полного пакета документов, варьируется от 30 минут до 1 часа. Наши эксперты работают оперативно и профессионально. Оговоренная сумма выплачивается либо наличными на месте, либо на карту, или осуществляется перевод на счет в банке.

Требуемые документы

Процедура оформления максимально простая для заказчика – потребуется предоставить минимальный набор документов:

  • паспорт гражданина РФ или СНГ;
  • паспорт ТС;
  • свидетельство о регистрации ТС;
  • генеральная доверенность (если авто принадлежит третьему лицу).

Документы подготавливают и оформляют наши эксперты-оценщики. Наша фирма работает как с частными, так и с юридическими лицами. Наши услуги нередко востребованы среди владельцев автопарков, где порой необходимо продать сразу несколько автомобилей. Процедура выкупа может происходить как по адресу клиента, так и со штрафплощадок и страховой компании. А можно и в самом офисе. Если ТС не на ходу, наша компания предоставляет бесплатную услугу эвакуатора.

Преимущества выкупа

Причины, по которым порой необходимо срочно продать свой автомобиль, могут быть очень разные. Чаще всего это повреждения после ДТП, ремонт которых невозможен либо дорогостоящий. Также причиной становятся изменение уровня дохода или желание приобрести новую машину, не заморачиваясь с продажей старой. Мы работаем с самыми трудными вариантами. Сотрудники компании «Автовыкуп123» найдут индивидуальное решение в каждом конкретном случае. Обращайтесь – +7(861)2-999-611. Мы рады  клиентам, даже если на улице ночь, дневной зной или вьюга!

Отзывы
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Антон Буйволов
Антон Буйволов

Огромное спасибо компании Автовыкуп123 за срочный выкуп моего автомобиля. Очень благодарен их работникам за понимание и профессионализм по отношению к клиентам. Ну а к самой работе я придираться не могу, всё быстро, качественно, а главное - честно. Теперь пользуюсь только их услугами. Советую!

Олеся Визиренко
Олеся Визиренко

Буквально пару часов понадобилось чтобы продать свой Hyundai Solaris. Нашла контакты в интернете, позвонила. Уже через час эксперт по выкупу приехал на адрес. Осмотр машин был на столько тщательным, что пришлось еще немного скинуть. По стоимости оценили достойна. Спасибо за быструю работу.

Алина Байбакова
Алина Байбакова

Быстро и честно произвели осмотр и выкуп авто. Долго сомневалась продавать самостоятельно или обратится в автовыкуп. Решила 2-й вариант и не прогадала. Так как не пришлось тратится на химчистку и полировку, замены стоп фонаря и многих других мелочей. Спасибо!

Ника Малиновская
Ника Малиновская

Решила не заморачиваться самостоятельной продаже авто. Салон нужно было приводить в порядок, по кузову много коцок, ходовка подгрюкивала. По совету знакомых позвонила в компанию Автовыкуп123. Оценщик приехал очень быстро, оценил авто и предложил проехать в офис для оформления документов. Так цена устроила, я согласилась. Отдельное спасибо за быстрое оформление документов.

Артур Ушаков
Артур Ушаков

Большое спасибо ребятам, которые поняли всю срочность ситуации и занялись моим делом в первую очередь. Плюс ко всему благодарен ещё и за то, что выкупили старенькую и невзрачную модель, но цену предложили приличную. Ещё раз огромное вам спасибо, всем советую, компания хорошая!

Софья Данилова
Софья Данилова

Решили, что как только продадим нашу старенькую машинку, то сразу переедем в другую страну, поэтому срочно искали покупателя. Всё это дело  растянулось на месяц, и в итоге за два дня у нас машину выкупила компания Автовыкуп123. За это хочется сказать огромное спасибо ребятам, которые поняли ситуацию и провернули все достаточно быстро.

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Renault Duster 2019
Renault Duster 2019

Из новшеств стоит отметить появление системы слежения за давлением в шинах, что дополняет набор привычных электронных помощников (помощь при трогании и контроль тяги). Показания выводятся как на бортовом компьютере, так и на смартфоне.

Скрытые дефекты при покупке авто
Скрытые дефекты при покупке авто

Обман продавца, если проблема не была диагностирована своевременно, конечно, вскроется позже. Но получить денежное возмещение практически невозможно, так как, подписав договор, покупатель согласился с техническим состоянием машины по факту на день продажи. Это означает, что законных оснований на получение компенсации просто нет.

НОВЫЙ Kia Ceed 2019
НОВЫЙ Kia Ceed 2019

Все версии автомобиля Kia New Ceed – переднеприводные, с бензиновыми моторами. Их объем и мощность различны: 1,6 и 1,4 л, 128 и 140 л.с. соответственно. Для машин с мотором 1,6 л доступны механическая и автоматическая КПП, а для двигателя 1,4 л – только «робот» с двумя сухими сцеплениями. Максимальная скорость составляет от 192 до 205 км/ч.

Услуги по срочному выкупу
Услуги по срочному выкупу

Выкупом авто с пробегом – наша компания отличается тем, что назначает за покупаемое ТС максимально высокую цену из возможных. Позвоните, поговорите с нашими сотрудниками и сравните наши цены с расценки с другими. Вы будете приятно удивлены!

Оформление полного пакета документов
Оформление полного пакета документов

Среднее время, потраченное на осмотр и оформление полного пакета документов, варьируется от 30 минут до 1 часа. Наши эксперты работают оперативно и профессионально. Оговоренная сумма выплачивается либо наличными на месте, либо на карту, или осуществляется перевод на счет в банке.

Онлайн-калькулятор
Онлайн-калькулятор

Окончательная цена озвучивается экспертом на месте после досконального осмотра машины с помощью современного специализированного оборудования. Обычно она отличается незначительно от предварительной или остается на том же уровне, при условии, что вся информация была предоставлена клиентом онлайн верно и без утайки

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Рено Дастер - новый кузов!

Внедорожник является одним из лидеров продаж в Восточной Европе, Южной Америке и Индии. Кузов остался прежним, но обновлений достаточно. Перемены коснулись в основном салона и начинки. Из внешних изменений, сразу бросающихся в глаза, – 16-тидюймовые колесные диски и средняя стойка между дверями, которая была ранее под цвет кузова, а сейчас она стала черной, что отсылает к серии Dakar

Скрытые дефекты и неприятные сюрпризы

Вопрос приобретения автомобиля весьма серьёзен, и к нему нельзя подходить без подготовки. Несомненно, покупка подержанной машины таит в себе большие риски, однако, то, что продается в салонах, также может иметь скрытые дефекты. Главная проблема заключается в том, что такие «сюрпризы» проявляются не всегда сразу, и нужно уметь их обнаруживать заблаговременно.

Какие ТС мы выкупаем

Клиент самостоятельно заполняет специальную форму на сайте, указав марку, модель, год выпуска, вид коробки передач, тип и объем двигателя, фото (по возможности), ФИО и телефон. Можно добавить еще описание особенностей. После этого происходит предварительный расчет стоимости ТС.

Срочный выкуп автомобилей

В современном мире количество автомобилей неуклонно растет. Вместе с этим растет и количество проблем, связанных с машинами. Компания «Автовыкуп123» поможет вам решить одну из них. Если вы хотите быстро продать авто, мы готовы осуществить срочный выкуп дорого.

Автомобили в ассортименте

«Автовыкуп123» занимается скупкой транспортных средств в Краснодаре и Краснодарском крае. Мы любим то, чем занимаемся. Автомобиль – это незаменимый помощник, который способствует быстрому передвижению и оперативному решению многих вопросов.

Минимальный набор документов

Документы подготавливают и оформляют наши эксперты-оценщики. Наша фирма работает как с частными, так и с юридическими лицами. Наши услуги нередко востребованы среди владельцев автопарков, где порой необходимо продать сразу несколько автомобилей.

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